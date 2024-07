Han Dong-hoon ist neuer Vorsitzender der Regierungspartei

Photo : YONHAP News

Der frühere Justizminister Han Dong-hoon ist zum neuen Vorsitzenden der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) gewählt worden.Der ehemalige Interimschef der Regierungspartei gewann auf dem Parteitag in Goyang am Dienstag 62,8 Prozent der Stimmen.Damit setzte er sich gegen Won Hee-ryong und Na Kyung-won durch, die jeweils auf 18,8 und 14,6 Prozent kamen.Das Ergebnis der Mitgliederabstimmung wurde mit 80 Prozent gewichtet, das Ergebnis einer Meinungsumfrage mit 20 Prozent.In den Parteivorstand wurden Jang Dong-hyeok, Kim Jae-won, Ihn Yo-han und Kim Min-jeon gewählt.Als Vertreter der Jugend wurde Jin Jong-oh in den Vorstand gewählt.