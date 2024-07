Südkorea als möglicher Partner von Quad-Arbeitsgruppen im Gespräch

Photo : YONHAP News

Südkorea ist als möglicher Partner von Arbeitsgruppen des informellen Bündnisses Quad im Gespräch.Zu dem Viererbündnis zählen die USA, Australien, Japan und Indien.Über die mögliche Rolle Südkoreas sprach Camille Dawson, stellvertretende Unterabteilungsleiterin für Ostasien- und Pazifikangelegenheiten im US-Außenministerium, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington anlässlich des Quad-Außenministertreffens in Tokio.Die Festigung des Fundaments zwischen den vier Staaten habe bislang oberste Priorität gehabt. Es habe aber bereits Diskussionen darüber gegeben, wie Partner optimal eingebunden werden können, die über spezielle Fähigkeiten in bestimmten Bereichen verfügen.Südkorea sei ganz gewiss einer der infrage kommenden Partner für eine Zusammenarbeit. Zwar sei man "noch nicht ganz so weit", aber die Diskussionen würden fortgesetzt. Dabei würden konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Blick genommen, beispielsweise im Bereich des Bewusstseins für den maritimen Bereich, sagte sie weiter.Das Konzept umfasst Dinge im maritimen Bereich, die sich auf Sicherheit, Wirtschaft oder Umwelt auswirken können.