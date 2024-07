Außenminister von Nordkorea und Belarus kommen in Pjöngjang zusammen

Photo : YONHAP News

Die nordkoreanische Außenministerin Choe Son-hui hat sich mit ihrem belarussischen Amtskollegen Maxim Ryschenkow getroffen.Nach der Ankunft von Ryschenkow zu einem Besuch in Pjöngjang auf Einladung des nordkoreanischen Außenministeriums habe am Dienstagabend ein Bankett im dortigen Koryo Hotel stattgefunden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.Choe betonte in ihrer Rede, es sei die feste Position der Regierung der Demokratischen Volksrepublik Koreas, die Beziehungen mit der Republik Belarus allseitig auszubauen und zu verstärken und dadurch eine neue Chronik der Entwicklung der bilateralen Beziehungen zu schaffen. Beide Länder würden nach gemeinsamen Idealen und Zielen streben.Ryschenkow schlug vor, die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens, Respekts und Verständnisses zu vertiefen und entwickeln.Belarus, ein prorussischer Staat, hat dieses Jahr seine hochrangigen Kontakte mit Nordkorea intensiviert.Im April hatte der belarussische Vizeaußenminister Jewgeni Schestakow Nordkorea besucht und mit seinem Amtskollegen Im Chon-il Gespräche geführt.