Nordkoreanischer Müll-Ballon landet auf dem Gelände des Präsidialamtes

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch erneut Ballons mit Müll über die Grenze geschickt.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas ließ Nordkorea am Mittwochvormittag Ballons, die offenbar Müll transportieren, steigen.Derzeit weht der Wind aus westlicher Richtung. Die Ballons fliegen in den Norden der südkoreanischen Provinz Gyeonggi.Müll-Ballons aus Nordkorea sind auch auf dem Gelände des Präsidialamtes und des Verteidigungsministeriums im Seouler Bezirk Yongsan gelandet.Der präsidiale Sicherheitsdienst teilte mit, es sei nach einer Untersuchung durch das Team zur Reaktion auf chemische, biologische und radiologische Waffen festgestellt worden, dass die Objekte weder gefährlich noch kontaminiert seien. Sie seien daraufhin eingesammelt worden. Die Lage werde weiterhin in Kooperation mit dem Generalstab überwacht.Nachdem Nordkorea am vergangenen Donnerstag Müll-Ballons geschickt hatte, hatte das südkoreanische Militär darauf mit Lautsprecher-Durchsagen an der Grenze reagiert.Nach der erneuten Ballon-Aktion Nordkoreas am Sonntagvormittag hatte das Militär am Sonntagnachmittag angekündigt, die Propaganda-Beschallung in vollem Umfang durchzuführen. Daran wird noch immer festgehalten.