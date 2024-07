Olympia 2024: Südkoreas Bogenschützen und Handball-Frauen bestreiten am Donnerstag ersten Wettkampf

Photo : YONHAP News

Für die südkoreanische Mannschaft beginnen am Donnerstag (Ortszeit) die Wettkämpfe bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris.Am Morgen finden die Ranglistenwettkämpfe der Frauen und Männer im Bogenschießen auf der Esplanade des Invalides statt.Von deren Ergebnissen hängt ab, wer gegen wen in den Einzelwettbewerben und Teamwettbewerben antritt.Für Südkorea gehen die Bogenschützen Kim Woo-jin, Kim Je-deok und Lee Woo-seok sowie die Bogenschützinnen Lim Si-hyeon, Jeon Hun-young und Nam Su-hyeon an den Start. Hohe Platzierungen in der Ranglistenrunde sind wichtig, damit es in den Einzelwettbewerben möglichst spät zu koreanischen Duellen kommt.Die südkoreanische Handball-Frauennationalmannschaft bestreitet am Donnerstag ihr erstes Gruppenspiel gegen Deutschland.In den Ballsportarten konnte sich Südkorea lediglich im Handball der Damen für reine Mannschaftswettbewerbe qualifizieren. Südkoreas Gruppengegner sind die starken europäischen Länder Deutschland, Slowenien, Norwegen, Schweden und Dänemark.