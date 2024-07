Präsident Yoon und Tschechiens Premier sprechen über Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Kernkraft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich mit dem tschechischen Ministerpräsidenten Petr Fiala über Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Kernkraft ausgetauscht.Wie das Präsidialamt in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt gab, habe Yoon in einem Telefongespräch mit Fiala gesagt, dass das Atomkraftwerk-Projekt in Tschechien beiden Ländern eine Gelegenheit bieten werde, ihre Fähigkeiten im Bereich der AKW-Projekte erheblich zu verbessern. Er habe vorgeschlagen, dass beide Länder gemeinsam in den Weltmarkt vorstoßen.Yoon bedankte sich dafür, dass der südkoreanische Kraftwerksbetreiber KHNP zum bevorzugten Bieter für den Bau weiterer Reaktoren am Kernkraftwerk Dukovany ausgewählt worden war.Fiala äußerte die Erwartung, dass anlässlich dieser Zusammenarbeit die starke strategische Partnerschaft zwischen beiden Ländern noch stabiler werde.Es wurde vereinbart, dass Yoon auf Fialas Einladung im September nach Tschechien reisen wird, um eine erfolgreiche Durchführung des Kernkraftwerk-Projekts und Wege zur Vertiefung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu erörtern. Einzelheiten würden über diplomatische Kanäle besprochen.