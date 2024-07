Reuters: Samsungs HBM3-Chips bestanden Tests für Lieferung an Nvidia

Photo : YONHAP News

Die Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) der vierten Generation oder HBM3-Chips von Samsung Electronics haben einem Medienbericht zufolge die Qualitätstests von Nvidia für den Einsatz in KI-Prozessoren bestanden.Das berichtete Reuters unter Berufung auf drei anonyme Quellen am Mittwoch. Samsungs HBM3E-Chips, HBM der fünften Generation, würden dagegen noch getestet.Nach Angaben der Quellen werden Samsungs HBM3-Chips lediglich in einer für den chinesischen Markt entwickelten Grafikverarbeitungseinheit von Nvidia, H20, eingesetzt.Schon im August könnte mit der Auslieferung der Chips begonnen werden, hieß es.Samsung teilte mit, den Bericht über den bestandenen Test bei Nvidia nicht bestätigen zu können. Die Tests für die Lieferung von HBM3E-Chips liefen reibungslos, hieß es gleichzeitig.