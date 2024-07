Südkoreanischer Reisepass ist der drittmächtigste der Welt

Photo : YONHAP News

Inhaber eines südkoreanischen Passes können laut einer Erhebung in 191 Länder und Gebiete ohne Visum einreisen.Damit landete der südkoreanische Reisepass im Henley Passport Index 2024 auf Platz drei. Das britische Unternehmen Henley & Partners veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) die Rangliste der Reisepässe.Südkorea liegt gemeinsam mit Österreich, Finnland, Irland, Luxemburg, Schweden und den Niederlanden an dritter Stelle.Südkorea belegte auch im Juli 2023 veröffentlichten Index den dritten Platz. Damals waren es 189 Länder und Gebiete, in die man mit einem südkoreanischen Pass visumfrei einreisen kann.Der mächtigste Pass der Welt ist das zweite Jahr in Folge der singapurische Pass, der eine visumfreie Reise in 195 Länder und Territorien ermöglicht.Auf Platz zwei landeten Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Spanien mit 192 solcher Länder und Gebiete.Die USA liegen mit 186 an achter Stelle.Nordkorea belegte mit 41 solcher Länder und Gebiete den 96. Platz, nachdem es letztes Jahr mit 39 an 97. Stelle gelegen hatte.Das Schlusslicht bildete Afghanistan das zweite Jahr in Folge, und zwar mit 26.