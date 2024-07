Beamte Südkoreas und der USA sprechen über nordkoreanische Provokationen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nuklearunterhändler Lee Jun-il hat sich mit einem für Nordkorea zuständigen leitenden US-Beamten in Washington getroffen, um über die Lage auf der koreanischen Halbinsel zu sprechen.Dem südkoreanischen Außenministerium zufolge kam Lee, Generaldirektor für Politik der koreanischen Halbinsel, am Montag (Ortszeit) mit Seth Bailey, dem stellvertretenden Sonderbeauftragten für Nordkorea im US-Außenministerium, zusammen.Beide Seiten verurteilten, dass Nordkorea in letzter Zeit komplexe Provokationen, darunter das Verschicken von Müll-Ballons, gewagt hatte. Sie forderten Nordkorea auf, seine destabilisierenden Handlungen sofort zu stoppen und auf Seouls und Washingtons Dialogangebote einzugehen.Sie vereinbarten, sich auf alle möglichen Provokationen Nordkoreas, darunter Versuche zur Neutralisierung der Nördlichen Grenzlinie (NLL) im Westmeer, gründlich vorzubereiten und auf der Grundlage des soliden südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses entschlossen darauf zu reagieren.Beide Seiten äußerten auch ihre Besorgnis über die laufende militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland, die gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verstoße. Sie vereinbarten, auf der Grundlage der engen bilateralen Kooperation gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft resolut dagegen vorzugehen.Bailey, auch Direktor des Büros für koreanische und mongolische Angelegenheiten, ist derzeit praktisch der ranghöchste Beamte für nordkoreanische Angelegenheiten im US-Außenministerium, nachdem Jung Pak am 5. Juli als leitende Beamtin für Nordkorea zurückgetreten war.