Südkorea eröffnet provisorische konsularische Vertretung in Paris

Während der Olympischen Spiele 2024 betreibt Südkorea eine provisorische konsularische Vertretung in Paris.Das provisorische Büro wurde in der südkoreanischen Botschaft in Paris eingerichtet und ist vom heutigen Mittwoch bis 12. August, dem Tag nach dem Ende der Spiele, in Betrieb. Zu seinen Aufgaben zählen Aktivitäten zur Verhinderung von Zwischen- und Unfällen bei südkoreanischen Staatsbürgern, konsularische Hilfeleistungen im Falle eines Zwischen- oder Unfalls und die Kooperation mit französischen Sicherheitsbehörden.Dort arbeiten Beamte des Außenministeriums, der Nationalen Feuerwehrbehörde, der Nationalen Polizeibehörde, des Geheimdiensts NIS und des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung. Sie werden zudem mit 28 südkoreanischen Polizisten zusammenarbeiten, die auf Anfrage Frankreichs in das Land entsandt wurden.Südkorea hatte auch früher anlässlich großer Sportveranstaltungen wie Olympischer Spiele und Fußball-Weltmeisterschaften provisorische konsularische Vertretungen eingerichtet, um in Notfällen konsularische Hilfe sowie Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit zu leisten.Das provisorische Büro in Paris ist werktags von 9.30 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer +33-1-4753-0101 erreichbar und am Wochenende und im Notfall in der Nacht unter +33-6-8208-5396. Das konsularische Callcenter kann unter der Telefonnummer +82-3210-0404 oder über Beratungsdienste in sozialen Netzwerken erreicht werden.