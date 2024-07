Landesweit Warnungen vor der Hitze

Photo : YONHAP News

Für die meisten Regionen in Südkorea sind mit Stand Mittwochvormittag Hitzewarnungen ausgegeben worden.Um 10 Uhr wurden auch für die zentralen und nördlichen Teile der Hauptstadtregion, einschließlich Seouls, und den Nordwesten der Provinz Gangwon entsprechende Hinweise herausgegeben. Davon ausgenommen sind demnach nur ein Teil der Berggebiete in Gangwon und die Berggebiete der Insel Jeju.In 173 der 183 Zonen an Land gelten entweder Hinweise auf oder Warnungen vor einer Hitzewelle.Ein Hinweis auf eine Hitzewelle (heat wave advisory) gilt, wenn erwartet wird, dass mindestens an zwei Tagen in Folge die gefühlte Tageshöchsttemperatur 33 Grad übertreffen wird. Eine Warnung (heat wave warning) gilt, sollten 35 Grad übertroffen werden.Zudem soll es weitere Tropennächte geben. Davon wird gesprochen, wenn die Temperatur von 18.01 Uhr bis 9 Uhr am folgenden Tag nicht unter 25 Grad fällt.