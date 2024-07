Strategischer Dialog zwischen Vizeaußenministern Südkoreas und Chinas

Photo : YONHAP News

Südkorea und China haben erstmals seit über zwei Jahren hochrangige strategische Gespräche abgehalten.Der Erste Vizeaußenminister Kim Hong-kyun und sein chinesischer Amtskollege Ma Zhaoxu kamen am Mittwoch in Seoul zum zehnten bilateralen strategischen Dialog der Vizeaußenminister zusammen. Sie tauschten sich über die bilateralen Beziehungen, Fragen der koreanischen Halbinsel sowie regionale und globale Angelegenheiten aus.Die südkoreanische Seite äußerte sich sehr besorgt darüber, dass Nordkorea durch die Unterzeichnung eines umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens mit Russland und die Verstärkung der militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit dem Land die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel eskalieren lässt. Sie bat Peking darum, eine konstruktive Rolle für Frieden, Stabilität und die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu spielen.Die chinesische Seite erklärte laut dem Außenministerium in Seoul, dass sich Chinas Politik gegenüber der koreanischen Halbinsel nicht geändert habe. China werde eine konstruktive Rolle für die Lösung der Probleme der koreanischen Halbinsel spielen.Die südkoreanische Seite erklärte auch, welche Priorität und Bedeutung ihre Regierung dem Schutz der nordkoreanischen Flüchtlinge beimisst. Sie bat erneut um eine aktive Kooperation der chinesischen Regierung in der Angelegenheit.Der strategische Dialog zwischen den Vizeaußenministern beider Länder fand 31 Monate nach dem letzten Treffen statt, das im Dezember 2021 per Videokonferenz abgehalten worden war.Seoul und Peking verstärkten zuletzt ihre Kommunikation auf hochrangiger Ebene. Nachdem Präsident Yoon Suk Yeol und der chinesische Ministerpräsident Li Qiang im Mai die Einführung eines Zwei-plus-Zwei-Treffens im Bereich Auswärtiges und Verteidigung vereinbart hatten, kam das erste Treffen im Juni in Seoul zustande.