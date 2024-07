Nordkorea schickte gestern etwa 500 Müll-Ballons

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Militär am gestrigen Mittwoch etwa 500 Müll-Ballons in Richtung Südkorea fliegen lassen.Der Vereinigte Generalstab teilte mit, dass bis acht Uhr am Donnerstag rund 500 Müll-Ballons aus Nordkorea entdeckt worden seien. Derzeit seien keine weiteren Ballons in der Luft zu sehen. Etwa 480 Ballons seien auf südkoreanischem Gebiet niedergegangen.Bei den transportierten Abfällen handele es sich größtenteils um Papier. Auch Plastikreste befänden sich darunter. Bisherige Untersuchungen hätten keinen Hinweis auf gefährliche Substanzen geliefert, hieß es weiter.Es war die zehnte Ballon-Aktion Nordkoreas im laufenden Jahr. Erstmals landeten auch auf dem Gelände des Präsidialamtes in Seoul Müll-Ballons.