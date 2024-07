AliExpress muss wegen nachlässigem Datenschutz Buße in Korea zahlen

Photo : YONHAP News

AliExpress ist in Südkorea wegen mangelnder Schutzmaßnahmen für personenbezogene Daten von Kunden mit einer hohen Buße belegt worden.Die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten beschloss in einer Plenarsitzung am Mittwoch, gegen den chinesischen Online-Marktplatz wegen Verstößen gegen Rechtsvorschriften zum Schutz persönlicher Informationen ein Bußgeld in Höhe von 1,978 Milliarden Won (1,4 Millionen Dollar) zu verhängen. Das Unternehmen müsse zudem 7,8 Millionen Won (5.600 Dollar) wegen seiner Nachlässigkeit zahlen.Die Kommission will außerdem eine Korrektur anordnen und Verbesserungen empfehlen.Das Gremium stellte fest, dass AliExpress 180.000 personenbezogene Daten von Kunden in Südkorea an Verkäufer im Ausland weitergegeben hatte.Wie festgestellt wurde, hatte AliExpress jedoch den Kunden nicht die diesbezüglich gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bereitgestellt, darunter, an welches Land ihre Daten übermittelt werden. Die Plattform hatte es zudem versäumt, die notwendigen Maßnahmen für den Schutz personenbezogener Daten in die Geschäftsbedingungen für Verkäufer aufzunehmen.Darüber hinaus habe AliExpress den Nutzern die Ausübung ihrer Rechte erschwert. Das Abmeldemenü sei schwer auffindbar, die Seite zur Kontolöschung werde nur in englischer Sprache angezeigt, erklärte die Kommission.Im Fall der anderen chinesischen Shoppingplattform Temu, der Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten vorgeworfen werden, will die Kommission noch zusätzlich Fakten prüfen und weitere Daten anfordern, bevor sie sich über die Angelegenheit beraten wird.