Regierung will bis Ende August Roadmap für Gesundheitsreform präsentieren

Photo : KBS News

Die Regierung will bis Ende August ihren Fahrplan für konkrete Reformaufgaben im Gesundheitswesen vorlegen.Dazu würden Änderungsentwürfe zu Gesetzen und Verordnungen sowie Möglichkeiten öffentlicher Investitionen zählen.Dies kündigte Innenminister Lee Sang-min am Donnerstag an. Die Reform der medizinischen Versorgung sei eine Aufgabe des Zeitalters, die nicht länger aufgeschoben werden könne, sagte er.Um die Arbeitsbedingungen der Assistenzärzte zu verbessern, führe die Regierung seit Mai ein Pilotprojekt zur Verkürzung der Zeit durch, in der sie ununterbrochen arbeiten müssen. Die Regierung habe vor, im September ein Pilotprojekt zur Umstrukturierung der tertiären Krankenhäuser zu starten, erklärte Lee.Er rief zudem die Assistenzärzte, die aus Protest gegen mehr Medizinstudienplätze ihre Lehrkrankenhäuser verlassen hatten, erneut zur Rückkehr auf. Die Regierung habe beschlossen, verschiedene administrative Anordnungen gegen alle Assistenzärzte rückgängig zu machen und den Assistenzärzten, die gekündigt hatten, die erneute Bewerbung um einen Ausbildungsplatz im September zu ermöglichen, sagte er.