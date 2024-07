Größere Krankenhäuser müssen separate Hospizzimmer einrichten

Photo : YONHAP News

Krankenhäuser mit 300 oder mehr Krankenbetten in Südkorea sind ab August dazu verpflichtet, mindestens einen Raum für Patienten einzurichten, die dem Tod nahe sind und dort sterben werden.Dazu verpflichtet sind aufgrund des Inkrafttretens der entsprechenden Durchführungsverordnung zum Medizinrecht neue Krankenhäuser und Pflegekliniken mit mindestens 300 Betten, die ab dem 1. August eröffnet werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.Den Krankenhäusern, die bereits in Betrieb sind, wird eine einjährige Gnadenfrist gewährt.Nach Angaben des Statistikamtes machten die Bürger, die in medizinischen Einrichtungen starben, 75,4 Prozent aller Sterbefälle im vergangenen Jahr aus.Nach der geänderten Verordnung können sich Patienten künftig in einem wenigstens zehn Quadratmeter großen separaten Raum mit ihren Angehörigen auf ihr Lebensende vorbereiten.Zudem werden die Kosten für ein solches Einzelzimmer von der nationalen Krankenversicherung übernommen.In einer Pflegeklinik wird der Preis für ein Sterbezimmer von 106.000 Won auf 36.000 Won sinken, in einem tertiären Krankenhaus von 436.000 Won auf 80.000 Won.