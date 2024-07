Regierung bestimmt nach Unwettern 15 weitere Orte zu Sonderkatastrophengebiet

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat nach folgenreichen Unwettern 15 weitere Orte zu Sonderkatastrophengebieten bestimmt.Das gab die Sprecherin des Präsidialamtes, Jeong Hye-jeon, am Donnerstag bekannt.Nachdem fünf Gebietskörperschaften am 15. Juli eilig zu Sonderkatastrophengebieten erklärt worden seien, seien nun noch elf Gebietskörperschaften hinzugekommen. Dabei seien die Ergebnisse genauer Untersuchungen durch die Behörden berücksichtigt worden, hieß es.Es handelt sich um fünf Städte und Landkreise sowie zehn Kommunen, die zu den elf Gebietskörperschaften gehören. Unter anderem sind dies der Landkreis Okcheon in der Provinz Nord-Chuncheong, die Landkreise Geumsan und Buyeo in Süd-Chungcheong und die Stadt Iksan in Nord-Jeolla.Sonderkatastrophengebiete können einen Teil der Wiederaufbaukosten aus der Staatskasse erhalten.Einwohner erhalten direkte Zuschüsse oder indirekte Vergünstigungen wie Steuernachlässe und Abgabenermäßigungen.