Photo : YONHAP News

Südkoreas Handballerinnen haben ihr erstes Spiel bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris gewonnen.Die Mannschaft von Trainer Henrik Signell setzte sich am Donnerstag (Ortszeit) in der South Paris Arena 6 mit 27:26 gegen Deutschland durch.Südkorea hatte sich vorgenommen, die ersten beiden Spiele zu gewinnen, um eine Chance aufs Viertelfinale zu haben.Nächster Gegner ist am Sonntag Slowenien.Die Sloweninnen verloren ihr erstes Spiel gegen Dänemark mit 19:27.