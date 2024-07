Biden unterstreicht zum Waffenstillstandstag im Koreakrieg untrennbare Verbindung mit Südkorea

Photo : YONHAP News

US-Präsident Joe Biden hat zum Jahrestag des Waffenstillstands im Koreakrieg die untrennbare Verbindung mit Südkorea unterstrichen.Der dreijährige Konflikt wurde am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstillstand beendet.Biden dankte am Donnerstag den Veteranen für ihren Einsatz und rief einen Tag anlässlich der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens aus.In der jährlichen Erklärung zum Kriegsende bestimmte er den kommenden Samstag zum nationalen Tag der Koreakriegsveteranen und des Waffenstillstands.Die Verbindung sei untrennbar, da sie in Tapferkeit und Aufopferung beider Bevölkerungen geschmiedet und durch amerikanische und koreanische Truppen, die für die Verteidigung der Freiheit starben, geheiligt worden sei.Die Veteranen des Koreakriegs seien der Grund, warum die Allianz von zwei lebendigen und innovativen Demokratien bis heute bestehe und stark sei, sagte er weiter.Biden hob insbesondere Oberst Ralph Puckett Jr. hervor. Er war der letzte mit der Medal of Honor geehrte lebende Koreakriegsveteran und verstarb im April.