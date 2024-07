US-Außenministerium setzt Kopfgeld auf nordkoreanischen Hacker aus

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat ein Kopfgeld ausgesetzt, um einen nordkoreanischen Hacker namens Rim Jong Hyuk zu finden.Rim stehe in Verbindung mit der Hackergruppe Andariel, die vom Generalbüro für Aufklärung, einem Militärnachrichtendienst Nordkoreas, kontrolliert werde. Andariel habe fünf Gesundheitsdienstleister, vier in den USA ansässige Rüstungsunternehmen und zwei US-Luftwaffenstützpunkte zum Opfer gemacht. Rim habe dabei eine Rolle gespielt, gab das Ministerium am Donnerstag (Ortszeit) bekannt.Rim und andere hätten versucht, in die Computersysteme von US-Krankenhäusern und anderen Gesundheitsdienstleistern einzudringen, Ransomware zu installieren und Lösegeld zu verlangen. Mit den Ransomware-Angriffen seien die Computer und Server der Opfer, die für medizinische Tests oder elektronische Krankenakten verwendet würden, verschlüsselt und die Gesundheitsdienste unterbrochen worden.Bei einer im November 2022 begonnenen Operation seien mehr als 30 Gigabyte an Daten, darunter nicht klassifizierte technische Informationen über Material, das in Militärflugzeugen und Satelliten verwendet werde, gestohlen worden. Viele von den Daten hätten aus dem Jahr 2010 oder früher gestammt, hieß es weiter.Das Ministerium teilte mit, dass es eine Belohnung von bis zu zehn Millionen Dollar für Informationen aussetze, die zur Identifizierung oder zum Auffinden von Personen führen, die auf Anweisung oder unter der Kontrolle einer ausländischen Regierung gegen kritische US-Infrastruktur gerichtete Cyberaktivitäten durchführen.