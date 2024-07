Olympia 2024: Südkorea in Platzierungsrunde im Bogenschießen nicht zu schlagen

Photo : YONHAP News

Bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris haben Südkoreas Bogenschützinnen und Bogenschützen die Platzierungsrunden auf dem Spitzenplatz beendet.Auf der Esplanade des Invalides in Paris landete Lim Si-hyeon bei den Frauen am Donnerstag mit 694 Ringen auf Platz eins unter 64 Starterinnen. Sie stellte außerdem einen neuen Weltrekord auf.Die drei südkoreanischen Bogenschützinnen sicherten sich mit einem neuen olympischen Rekord von 2.046 Ringen auch den Spitzenplatz in der Teamwertung.Bei den Herren ging Kim Woo-jin mit 686 Ringen als Führender aus der Platzierungsrunde hervor. Das südkoreanische Männerteam war mit insgesamt 2.049 Ringen ebenfalls nicht zu schlagen.Lim und Kim können auch am Mixed-Wettbewerb teilnehmen. Der Koreanische Bogenschützenverein wählt traditionell die Bestplatzierten in den Platzierungsrunden hierfür aus.Südkorea will im Bogenschießen mindestens drei Goldmedaillen gewinnen.