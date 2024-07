Landesweite Warnung vor Japanischer Enzephalitis

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist landesweit eine Warnung vor der Japanischen Enzephalitis ausgegeben worden.Die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention teilte am Freitag mit, dass über die Hälfte der in den Provinzen Süd-Gyeongsang und Süd-Jeolla eingesammelten Mücken als Mückenart identifiziert wurden, die die Japanische Enzephalitis überträgt. Die Behörde rief dazu auf, die Vorbeugeregeln einzuhalten und sich impfen zu lassen, wenn dies ärztlich angeraten ist.Mücken dieser Art, Culex tritaeniorhynchus, leben hauptsächlich in Reisfeldern, Tierställen und Pfützen und saugen nachts Blut. Sie sind bis Ende Oktober aktiv.Die meisten Infizierten mit dem Japanische-Enzephalitis-Virus weisen nur leichte Symptome auf. In seltenen Fällen kommt es zu einer Gehirnentzündung mit schweren Symptomen wie Fieber, Nackensteifigkeit, Verwirrtheit, Krämpfen und Lähmungen. In 20 bis 30 Prozent dieser Fälle verläuft die Krankheit tödlich.