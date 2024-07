Außenminister Südkoreas und Chinas erörtern Zusammenarbeit für Stabilität auf koreanischer Halbinsel

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Chinas haben sich über eine Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Der südkoreanische Minister Cho Tae-yeol und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi trafen sich am Rande der Außenministerkonferenz des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in Laos zu einem bilateralen Gespräch. Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums sagte Cho, dass die Beziehungen beider Staaten in eine neue Phase der Kommunikation und Kooperation eingetreten seien. Beide Staaten sollten diese Entwicklung gemeinsam vorantreiben und mehr Vertrauen zueinander schaffen.Der chinesische Außenminister bekräftigte, dass Südkorea und China enge Nachbarn und zugleich auch untrennbare Kooperationspartner seien. Beide Staaten sollten ihre Beziehungen auf positive und stabile Weise verbessern, hieß es.Der südkoreanische Minister bat China außerdem um mehr Aufmerksamkeit und Kooperation in der Frage der nordkoreanischen Flüchtlinge.