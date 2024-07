Olympische Spiele in Paris eröffnet

Photo : YONHAP News

Die 33. Olympischen Sommerspiele sind offiziell eröffnet worden.Nach den vierstündigen Feierlichkeiten, die erstmals auf einem Fluss stattfanden, erklärte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitagabend (Ortszeit) die Spiele für eröffnet.Die dreimalige Leichtathletik-Olympiasiegerin Marie-José Pérec und der zweimalige Judo-Champion Teddy Riner entzündeten das Feuer für die 33. Olympischen Sommerspiele in Paris.3.000 Tänzer, Musiker und Schauspieler beteiligten sich an den Feierlichkeiten unter Leitung von Regisseur Thomas Jolly.Die Athleten fuhren auf der Seine in Booten ein. Das südkoreanische Team schipperte als 48. Mannschaft über die Seine. Hochspringer Woo Sang-hyeok und Schwimmerin Kim Seo-young trugen die südkoreanische Fahne. Das Team Südkorea bestehend aus 143 Athleten nimmt an Wettkämpfen in 21 Sportarten teil.Die südkoreanische Mannschaft musste bei der Parade eine Unannehmlichkeit erdulden, da sie als nordkoreanische Mannschaft vorgestellt wurde. Die Nordkoreaner fuhren als das 153. Team ein.