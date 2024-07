Erste Medaille für Südkorea bei Olympischen Spielen in Paris

Photo : YONHAP News

Im Schießwettbewerb über 10 Meter mit dem Luftgewehr Mixed-Team hat es für Südkorea die erste Medaille bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gegeben.Park Ha-jun und Keum Ji-hyeon gewannen am Samstag im Schießzentrum Chateauroux, rund 270 Kilometer südlich von Paris, die Silbermedaille.Sie unterlagen im Finale der chinesischen Paarung Sheng Lihao und Huang Yuting mit 12:16. Bronze ging and Alexandra Le und Islam Satatpayev aus Kasachstan.In dem Wettbewerb wurden die ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Paris vergeben.