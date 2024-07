Schwimmer Kim Woo-min gewinnt Bronze über 400 Meter Freistil

Photo : YONHAP News

Schwimmer Kim Woo-min hat über 400 Meter Freistil die Bronzemedaille gewonnen.Im Finale am Samstagabend (Ortszeit) in der La Défense Arena schwamm er eine Zeit von 3:42,50 Minuten. Olympia-Sieger wurde der Deutsche Lukas Märtens, der den Australier Elijah Winnington auf Platz zwei verwies. Märtens schlug nach 3:41,78 Minuten an.Kim Woo-min holte für die südkoreanischen Schwimmer die erste Olympiamedaille seit mehr als zehn Jahren.Park Tae-hwan hatte 2008 in Peking Gold über 400 Meter Freistil und Silber über 200 Meter Freistil geholt. 2012 in London gewann er auf beiden Strecken die Silbermedaille.