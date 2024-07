Südkoreanerinnen holen Gold und Silber mit Luftpistole 10 Meter

Photo : YONHAP News

Im Schießen haben die Südkoreanerinnen Oh Ye-jin und Kim Ye-ji in der Disziplin 10 Meter Luftpistole olympisches Gold und Silber gewonnen.Die 19-jährige Oh siegte im Einzel-Wettbewerb am Sonntag im Schießzentrum Chateauroux mit neuem olympischen Rekord von 243,2 Punkten. Kim wurde mit 1,9 Punkten Rückstand Zweite. Die Bronzemedaille ging an die Inderin Manu Bhaker (221,7 Punkte).Am Samstag gab es im Schießen 10 Meter Luftgewehr Mixed-Team die erste Medaille für Südkorea bei den Olympischen Spielen in Paris.