Südkoreas Bogenschützinnen gewinnen zehntes Gold in Serie im Teamwettbewerb

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützinnen haben bei den olympischen Sommerspielen in Paris Geschichte geschrieben.Jeon Hunyoung, Lim Sihyeon und Nam Suhyeon gelang es, für Südkoreas zehnten Olympiasieg in Folge in dieser Disziplin zu sorgen. Im Finale auf der Esplanade des Invalides am Sonntagabend (Ortszeit) besiegte das südkoreanische Trio China mit 5:4.Südkorea gewann damit seit der Einführung des Teamwettbewerbs 1988 in Seoul alle olympischen Goldmedaillen in dieser Disziplin.Dritter wurde Mexiko, das mit 5:1 über Deutschland siegte.