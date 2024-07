Südkorea, USA und Japan unterzeichnen Dokument zur Institutionalisierung trilateraler Sicherheitskooperation

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben ihr erstes formelles Dokument zur Institutionalisierung der trilateralen Sicherheitskooperation unterzeichnet.Die Verteidigungsminister der drei Länder unterzeichneten am Sonntag in Tokio das Memorandum of Cooperation (MOC) über das trilaterale Rahmenwerk für die Sicherheitskooperation (TSCF).Das TSCF ist das erste Dokument, das die Grundrichtung und politische Leitlinien der Sicherheitskooperation der drei Länder vorgibt. Es zielt darauf ab, Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel, im indopazifischen Raum und darüber hinaus zu gewährleisten. Ermöglicht werden soll dies, indem gegen Herausforderungen, Provokationen und Bedrohungen in der Region, einschließlich der Bedrohungen durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen, vorgegangen wird.Hierfür vereinbarten die drei Länder, trilaterale Verteidigungsministertreffen und weitere hochrangige Treffen auf Rotationsbasis regelmäßig abzuhalten.Sie bekräftigten auch die Vereinbarung, für einen effektiven Betrieb des Systems zum Echtzeit-Austausch von Raketenwarndaten die Kommunikation und Kooperation zu stärken und trilaterale Übungen wie Freedom Edge regelmäßig und systematisch abzuhalten.Das TSCF hat die Form eines Memorandum of Cooperation. Es sei zwar rechtlich nicht bindend, diene jedoch dazu, eine praktische Grundlage für konkretere Themen verglichen mit einem Memorandum of Understanding (MOU) zu schaffen, erklärte das südkoreanische Verteidigungsministerium.