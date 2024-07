Seoul äußert sich zu Zustimmung zur Aufnahme der Sado-Mine in Welterbeliste

Photo : YONHAP News

Seoul hat seine Zustimmung zur Aufnahme der umstrittenen Sado-Mine in Japan in die UNESCO-Welterbeliste damit begründet, dass Tokio die Forderung nach der Darstellung der gesamten Geschichte akzeptiert hatte.Auf einem Treffen des UNESCO-Welterbekomitees am Samstag wurde die Sado-Mine, in der Koreaner zur Kolonialzeit Zwangsarbeit verrichten mussten, zum Welterbe erklärt.Südkorea habe der Aufnahme unter der Voraussetzung zugestimmt, dass Japan die Empfehlung des Internationalen Rats für Denkmalpflege (ICOMOS), die gesamte Geschichte vor Ort aufzuzeigen, und die Entscheidung des Welterbekomitees aufrichtig umsetzen und vorsorgliche Maßnahmen hierfür treffen müsse, hieß es in einer Pressemitteilung des Außenministeriums.Der japanische Botschafter bei der UNESCO, Takehiro Kano, sagte auf dem Treffen des Welterbekomitees, dass Japan bereits ein neues Ausstellungsstück zum Gedenken an die koreanischen Arbeiter in der Stätte eingerichtet habe. Dazu äußerte das Außenministerium in Seoul, dies stelle ein Ergebnis ernsthafter Verhandlungen dar, die die Regierung mit der japanischen Regierung in den letzten Monaten geführt habe.Das von dem Diplomaten erwähnte neue Ausstellungsstück befindet sich im Aikawa Folk Museum, das etwa zwei Kilometer von der Sado-Mine entfernt liegt. Im ersten Stock des Museums gibt es eine Abteilung, in der die harten Arbeitsbedingungen der koreanischen Arbeiter in der Sado-Mine erläutert und entsprechende Dokumente ausgestellt werden. Es steht unter anderem geschrieben, dass über 1.000 koreanische Arbeiter in der Mine gearbeitet hatten und dass die japanische Kolonialregierung in Korea an der Anwerbung beteiligt gewesen war. Auch wird darauf hingewiesen, dass mehr Koreaner als Japaner für gefährliche Arbeiten eingesetzt worden waren und dass koreanische Arbeiter im Monatsschnitt an 28 Tagen gearbeitet hatten.Südkorea und Japan hatten Verhandlungen geführt, nachdem ICOMOS, ein Beirat für die UNESCO, einen Aufschub in Bezug auf die Sado-Mine empfohlen und die Darstellung der gesamten Geschichte gefordert hatte.