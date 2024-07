IOC schickt formelles Entschuldigungsschreiben wegen Panne bei Olympia-Eröffnungsfeier an Südkorea

Photo : YONHAP News

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat sich erneut formell bei Südkorea für den Fehler bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris entschuldigt.Südkorea war dabei mit Nordkorea verwechselt worden.Das südkoreanische Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus teilte am Sonntag mit, dass es ein offizielles Entschuldigungsschreiben im Namen des IOC-Vorsitzenden Thomas Bach erhalten habe.Bach schrieb, das IOC möchte sich erneut aufrichtig und zutiefst für den äußerst bedauerlichen Fehler entschuldigen, der von den Fernsehkommentatoren bei der Vorstellung des Teams des Nationalen Olympischen Komitees (NOC), das die Republik Korea vertrete, gemacht worden sei.Das IOC arbeite mit allen seinen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass sich ein solcher Fall während der Olympischen Spiele nicht wiederhole, fügte er hinzu.Das Schreiben richtet sich an Kulturminister Yu In-chon, den Präsidenten des Koreanischen Sport- und Olympischen Komitees, Lee Kee-heung, sowie den Chef de Mission der südkoreanischen Delegation, Jeong Gang-sun.Als die südkoreanische Mannschaft bei der Eröffnungsfeier die Seine hinunterfuhr, wurde sie fälschlicherweise mit der offiziellen Landesbezeichnung für Nordkorea sowohl auf Englisch (Democratic People's Republic of Korea) als auch auf Französisch (République populaire démocratique de Corée) vorgestellt.