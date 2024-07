Golfer Choi Kyung-ju gewinnt als erster Südkoreaner Senior Open

Photo : YONHAP News

Golfer Choi Kyung-ju, besser bekannt als K.J. Choi, hat als erster Südkoreaner die Senior Open gewonnen.Das Turnier in Carnoustie in Schottland beendete der 54-Jährige am Sonntag (Ortszeit) mit zehn unter Par (278 Schläge).Die Senior Open ist ein Major-Turnier der PGA Tour Champions und der Legends Tour, die jeweils eine US-amerikanische und europäische Turnierserie für professionelle Golfer ab dem Alter von 50 Jahren sind.Mit dem Sieg wurde Choi der erste Südkoreaner, der ein Major-Turnier sowohl der US-amerikanischen als auch der europäischen Senior-Tour gewann. Er hatte bereits mit seinem Sieg auf der PGA Tour als erster Südkoreaner und den meisten Siegen eines südkoreanischen Golfers auf der Tour sowie als erster südkoreanischer Sieger der PGA Tour Champions Geschichte geschrieben.Cho ist außerdem nach dem Japaner Noboru Sugai im Jahr 2002 der zweite asiatische Spieler, der die Senior Open gewann.