Zahl der Tropennächte steigt auf 30-Jahres-Hoch

Photo : YONHAP News

Die Koreaner haben in diesem Sommer so viele Tropennächte erlebt wie seit 30 Jahren nicht mehr.Laut Daten des offenen Portals für Wetterdaten Südkoreas gab es im Zeitraum vom 1. Juni bis 28. Juli 7,1 Tropennächte. Dies entspricht der höchsten Anzahl seit 1994.Im Juni und Juli 1994 wurde die bisher höchste Zahl der Tropennächte seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1973 gemeldet, damals waren es 8,6 Tropennächte.Von einer Tropennacht wird gesprochen, wenn die Temperatur von 18.01 Uhr bis 9 Uhr am folgenden Tag nicht unter 25 Grad fällt.Im Zeitraum von 1991 bis 2020 gab es im Schnitt 2,7 Tropennächte im Juni und Juli. Im Juni wurde dabei keine Tropennacht gemeldet, die durchschnittlich 2,7 Tropennächte gab es immer im Juli.In diesem Jahr wurde ein Wert für 0,1 im Juni registriert, sieben Tropennächte im Juli.Es gelten landesweit Hinweise oder Warnungen vor einer Hitzewelle. Laut dem Wetteramt soll die gefühlte Tageshöchsttemperatur in den meisten Gebieten des Landes für eine Weile bei rund 35 Grad liegen. Auch sei mit weiteren Tropennächten zu rechnen.