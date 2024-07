Südkorea wird Partnerland der IFA 2024

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt als Innovationspartner für eine Plattform für Startups an der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (IFA) teil.Die IFA, die größte Messe für Unterhaltungselektronik und Informationstechnologie in Europa, gab in einer Pressemitteilung die Auswahl Südkoreas als Innovationspartnerland für „IFA Next“ bekannt. Es handelt sich um eine Startup-Plattform, die Technologien der nächsten Generation von Startups und innovativen Unternehmen vorstellt.Südkorea plant, bei IFA Next einen Korea-Pavillon zu betreiben und 20 einheimische Startups und kleine und mittlere Unternehmen mit Potenzial in den Bereichen künstliche Intelligenz, Digital Health, Internet der Dinge und Unterhaltungselektronik vorzustellen.IFA-CEO Leif Lindner sagte, dass er Südkoreas größte globale Startup-Messe „NextRise“ im Juni besucht habe und vom Tempo der Innovation und des technologischen Fortschritts des Landes beeindruckt gewesen sei. Es freue ihn, Südkorea als diesjähriges Innovationspartnerland von IFA Next zu präsentieren.Die IFA, eine der drei größten Elektronik- und IT-Messen der Welt, feiert dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum und findet vom 6. bis 10. September in Berlin statt.