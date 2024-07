Luftgewehr-Schützin Ban Hyo-jin gewinnt Goldmedaille

Photo : YONHAP News

Die Schützin Ban Hyo-jin hat bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille in der Disziplin 10 Meter Luftgewehr gewonnen.Im Schießzentrum Chateauroux siegte die 16-Jährige am Montag im Stechen mit 10,4 Punkten vor der Chinesin Huang Yuting (10,3). Beide hatten zuvor einen neuen olympischen Rekord von 251,8 Punkten aufgestellt.Ban wurde damit Südkoreas jüngste Olympiasiegerin im Schießen. Es war für Südkorea die vierte Goldmedaille bei den Spielen von Paris und die 100. insgesamt bei Olympischen Sommerspielen.