Südkorea holt Gold im Bogenschießen der Männer

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Bogenschützen haben bei den Olympischen Sommerspielen in Paris die Goldmedaille gewonnen.Kim Woo-jin, Kim Je-deok und Lee Woo-seok besiegten im Finale des Männer-Teamwettbewerbs auf der Esplanade des Invalides am Montagnachmittag (Ortszeit) Frankreich mit 5:1.Sie sorgten damit für das dritte Gold Südkoreas in Folge in dieser Disziplin. Mit der Goldmedaille der Frauen am Sonntag gewann Südkorea seit den Olympischen Spielen in Peking 2008 zum dritten Mal in Serie beide Mannschaftswettbewerbe im Bogenschießen.