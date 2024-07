Südkoreas Geheimdienst: Kim Jong-uns Tochter wird als Nachfolgerin ausgebildet

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Geheimdienst NIS wird die Tochter von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, Ju-ae, auf die Nachfolge ihres Vaters vorbereitet.Das berichtete der NIS am Montag dem parlamentarischen Geheimdienstausschuss, wie das Komitee vor der Presse mitteilte.Nordkorea signalisiere, dass Ju-ae eine aussichtsreiche Nachfolgerin sei. Das Land passe mit Rücksicht auf die Stimmung im Land die Häufigkeit ihrer öffentlichen Auftritte an, teilte der Nachrichtendienst mit.70 Prozent der öffentlichen Auftritte von Ju-ae in letzter Zeit seien im militärischen Bereich erfolgt. Daher gehe man davon aus, dass Nordkorea sie als Kims Nachfolgerin installieren wolle. Durch die Auftritte solle ein Image als Kämpferin gegen den Imperialismus geschaffen werden, hieß es.Nordkorea verwende zudem das Wort „hyangdo“ in Bezug auf Ju-ae. Auch dies sei ein Signal dafür, dass sie ihrem Vater nachfolgen soll. „Hyangdo“ bedeute, den Weg in einem revolutionären Kampf zu beleuchten. Die Bezeichnung werde ausschließlich für den Führer oder dessen Nachfolger verwendet, hieß es weiter.Der NIS will aber nicht ausschließen, dass Kim Jong-un ein anderes Kind zum Nachfolger bestimmt. Ju-ae soll Kims zweitgeborenes Kind sein.Zum Gesundheitszustand des nordkoreanischen Staatsführers hieß es, dass er stark fettleibig sei. Er wiege 140 Kilogramm, sein Body-Mass-Index liege im mittleren 40er-Bereich.