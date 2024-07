Südkorea gründet strategisches Kommando zu Nordkoreas Atom- und Massenvernichtungswaffen

Photo : KBS News

Südkorea wird im Oktober ein strategisches Kommando gründen. Damit will das Land besser für einen möglichen nordkoreanischen Angriff gewappnet sein.Die strategischen Fähigkeiten innerhalb der Streitkräfte sollen durch einen integrierten Einsatz gebündelt werden.Nordkorea soll dadurch besser abgeschreckt werden. Sollte es dennoch zu Angriffen mit Atom- und Massenvernichtungswaffen kommen, will Südkorea darauf besser reagieren können.Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde eine Verordnung zur Gründung eines strategischen Kommandos auf der Kabinettssitzung am Dienstag verabschiedet.Das strategische Kommando soll sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten dem Vereinigten Generalstab unterstehen. Es wird außerdem mit dem gemeinsamen Kommando Südkoreas und der USA kooperieren.Dem strategischen Kommando werden Truppen unterstellt sein, die für integrierte Operationen Südkoreas und der USA im nuklearen und konventionellen Bereich sowie Einsätze nach dem Konzept der massiven Bestrafung und Vergeltung zentral sind. Das Kommando soll die für Raketen, den Cyberbereich und Drohnen zuständigen Truppen sowie Spezialeinheiten kontrollieren. Bei Bedarf können ihm auch Einheiten von Marine und Luftwaffe unterstellt werden.Im strategischen Kommando wird es auch ein Zentrum für Weltraumoperationen geben. Dort sollen die Weltraumfähigkeiten zusammengeführt werden. Darüber hinaus wird es für Combat Development oder Kampfausbildung zuständig sein.