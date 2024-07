70 Prozent älterer Menschen in Korea wollen weiter arbeiten

Photo : YONHAP News

Etwa 70 Prozent der 55- bis 79-Jährigen in Südkorea wollen erwerbstätig bleiben.Entsprechende Ergebnisse einer im Mai durchgeführten Erhebung veröffentlichte das Statistikamt am Dienstag.Demnach gibt es mit Stand Mai 15,98 Millionen Einwohner im Alter von 55 bis 79 Jahren. Die Altersgruppe macht 35,1 Prozent der Einwohner ab 15 Jahren aus.11,09 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe, 69,4 Prozent, wollen auch künftig arbeiten. Der entsprechende Anteil kletterte gegenüber dem Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte.Als Grund nannten 55 Prozent, dass sie zum Lebensunterhalt beitragen wollen. 35,8 Prozent gaben Freude an der Arbeit an.Zudem wollen die Arbeitswilligen im Schnitt bis zum Alter von 73,3 Jahren erwerbstätig sein.Die Beschäftigungsquote der älteren Menschen stieg um 0,1 Prozentpunkte auf den bisher höchsten Stand von 59 Prozent.Nach Branchen betrachtet sind 1,21 Millionen Menschen in dieser Altersgruppe im Gesundheits-, Sozial- und Wohlfahrtswesen beschäftigt. Mit 12,8 Prozent Anteil überholte dieser Bereich erstmals die Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei mit 12,4 Prozent Anteil und rückte auf Platz eins vor.