Präsidialamt will Büro der First Lady wieder einführen

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat die Einrichtung eines eigenen Büros für die First Lady Kim Keon-hee beschlossen.Ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes sagte am Dienstag, dass die Arbeiten hierfür bald abgeschlossen würden.Früher gab es bereits ein Büro der First Lady, das deren Termine koordinierte und für Grußworte und Botschaften der Gattin des Staatspräsidenten zuständig war.Präsident Yoon Suk Yeol hatte im Präsidentschaftswahlkampf versprochen, das Büro für mehr Effizienz des Präsidialamtes aufzulösen.Nachdem es um Kim Kontroversen gegeben hatte, waren sowohl aus Oppositions- als auch Regierungskreisen Forderungen nach einer Wiedereinführung des Büros laut geworden.Im Januar hatte das Präsidialamt erstmals erwähnt, die Einrichtung eines solchen Büros überprüfen zu können, sollte die Mehrheit der Bürger dies befürworten.