Südkorea gewinnt Bronze im Tischtennis-Mixed-Doppel, Nordkorea holt mit Silber erste Medaille

Im Tischtennis Mixed-Doppel haben die Südkoreaner Shin Yu-bin und Lim Jong-hoon die Bronzemedaille gewonnen.Im Bronze-Match in der Süd Paris Arena am Dienstag besiegten die Südkoreaner Wong Chun Ting und Doo Hoi Kem aus Hongkong mit 4:0. Südkorea konnte mit dem Sieg erstmals nach 12 Jahren wieder eine Medaille im Tischtennis bejubeln.Shin Yu-bin und Lim Jong-hoon hatten das Halbfinale gegen die Chinesen Chuqin Wang und Yingsha Sun mit 4:2 verloren. Die Chinesen gewannen anschließend das Finale, in dem sie sich gegen das nordkoreanische Duo Ri Jong Sik und Kim Kum Yong mit 4:2 durchsetzten.Nordkorea holte mit Silber in dieser Disziplin die erste Medaille bei den olympischen Sommerspielen in Paris.