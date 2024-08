Photo : YONHAP News

Judoka Lee Joon-hwan hat im Halbmittelgewicht bis 81 kg die Bronzemedaille gewonnen.Im Kampf um den dritten Platz in der Champ de Mars Arena am Dienstag (Ortszeit) bezwang er Weltmeister Matthias Casse aus Belgien mit 1:0.Gold ging an den Japaner Nagase Takanori.