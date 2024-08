Nordkoreas Machthaber entlässt nach Hochwasserkatastrophe Minister für öffentliche Sicherheit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Minister für öffentliche Sicherheit und die Chefsekretäre der Komitees der herrschenden Arbeiterpartei in den Provinzen Nord-Pyongan und Jagang ausgewechselt.Grund sind schwere Hochwasserschäden im nördlichen Grenzgebiet entlang des Flusses Amnok, die auf mangelnde Vorbereitungen zurückgeführt wurden.Die Entscheidung traf Kim auf einer Sitzung, die am Montag und Dienstag in Sinuiju in der Provinz Nord-Pyongan stattfand, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch meldete.Am Montag kündigte Kim dort eine strenge Bestrafung derjenigen an, die von der Partei und dem Staat übertragene Aufgaben eklatant vernachlässigt hätten, sodass es sogar Personenschäden gab. Dies sei nicht hinnehmbar, sagte Kim und zog am Dienstag personelle Konsequenzen.KCNA berichtete, dass in der Grenzstadt Sinuiju und im Landkreis Uiju etwa 4.100 Wohnhäuser, 2.975 Hektar Ackerfläche sowie öffentliche Gebäude, Anlagen, Straßen und Bahngleise überflutet worden seien. Wie viele Personen zu Schaden kamen, wurde nicht genannt.Es wird davon ausgegangen, dass sich Kim mindestens drei Tage in Sinuiju aufhielt. Es gab Berichte, dass er bereits am Sonntag in Sinuiju und Uiju war.