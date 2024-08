Bürgermeister von Seoul und Peking kommen zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon hat sich am Dienstag mit Pekings Bürgermeister Yin Yong getroffen.Oh ist zu einem offiziellen Besuch in der chinesischen Hauptstadt. Es war das erste Treffen auf hochrangiger Ebene zwischen den beiden Hauptstädten seit 2018.Oh wies bei der Zusammenkunft auf die große Bedeutung des Austauschs zwischen lokalen Regierungen hin. Die Beziehungen zwischen Seoul, Peking und Tokio seien früher sehr gut gewesen. Er hoffe, dass die drei Metropolen ihre Zusammenarbeit wiederherstellen und für eine gemeinsame Entwicklung sorgen können.Die drei Hauptstädte wurden seit den 1990er Jahren als „BeSeTo“ (Beijing, Seoul und Tokyo) bezeichnet und pflegten einen engen Austausch. In den letzten Jahren war der Austausch jedoch weniger intensiv. Grund hierfür waren Änderungen der politischen Lage und die Corona-Pandemie.Für mehr Kooperation und Freundschaft zwischen beiden Städten sei der kulturelle Austausch und der Personenaustausch erforderlich, sagte Oh weiter. Er lud seinen chinesischen Kollegen außerdem zu einem Besuch in Seoul ein.Yin sagte, Ohs Besuch werde nicht nur den Beziehungen zwischen beiden Städten, sondern auch den Unternehmensaktivitäten und dem Austausch zwischen Bürgern zugutekommen. Er diene darüber hinaus der Entwicklung der südkoreanisch-chinesischen Beziehungen insgesamt. Einen Besuch in Seoul wolle er zu geeignetem Zeitpunkt erwägen.