Seoul verurteilt Angriff auf Golanhöhen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen jüngsten Raketenangriff auf die von Israel besetzten Golanhöhen verurteilt.In einem Sprecherkommentar des Außenministeriums am Dienstag hieß es, die Regierung verurteile den Angriff auf das drusische Dorf Madschdal Schams. Sie spreche den Familien der beim Anschlag getöteten zwölf Kinder aus tiefstem Herzen ihr Beileid aus.Die Regierung fordere alle beteiligten Parteien auf, jede Handlung zu unterlassen, die zur Eskalation der Spannungen in der Region führe, hieß es.Bei einem Raketenangriff auf einen Fußballplatz in Madschdal Schams am Samstag (Ortszeit) kamen zwölf Kinder und Jugendliche ums Leben.Israel machte die libanesische militante Gruppe Hisbollah für den Angriff verantwortlich und kündigte Vergeltung an.Die Hisbollah streitet jegliche Verantwortung ab und argumentiert, dass sie zwar einen benachbarten Ort angegriffen, aber nicht den Fußballplatz ins Visier genommen habe.