US-Vizeaußenminister: China und Russland konkurrieren um Einfluss auf Nordkorea

Photo : YONHAP News

China und Russland konkurrieren laut US-Vizeaußenminister Kurt Campbell derzeit um Einfluss auf Nordkorea.China sei besorgt über einige der Schritte, die Russland gegenüber Nordkorea unternommen habe, sagte Campbell in einer Anhörung des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen am Dienstag (Ortszeit).China konkurriere mit Russland auch in der Arktis. Das bedeute jedoch nicht, dass es einen Spalt in den Beziehungen gebe. Doch gebe es eine komplexe Diplomatie zwischen diesen verschiedenen Ländern, fügte er hinzu.Die Kooperation zwischen Nordkorea, Russland, China und Iran werde an allen Orten zu einer Herausforderung für die USA. Man müsse mit einer starken Allianz dagegenhalten, hieß es.