Südkorea wird 83 Athleten zu Paralympischen Spielen 2024 entsenden

Photo : YONHAP News

Südkoreas Delegation für die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris ist gebildet worden.Südkorea wird 83 Athletinnen und Athleten in 17 Sportarten sowie 94 Funktionäre entsenden.Nach einer Versammlung am 12. August werden die Teammitglieder ab dem 14. August nach Paris aufbrechen.Bis zur Eröffnung der Paralympics am 28. August wird die Delegation in einem Camp zur Eingewöhnung vor Ort in Créteil am südöstlichen Stadtrand von Paris letzte Vorbereitungen treffen.Südkorea will mindestens fünf Goldmedaillen gewinnen und in der Gesamtwertung unter die ersten 20 kommen.