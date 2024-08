Deutlich weniger Ausbrüche von gefährlicheren Infektionskrankheiten seit Corona-Pandemie

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Ausbrüche der gefährlicheren Infektionskrankheiten in Südkorea ist seit der Corona-Pandemie stark zurückgegangen.Entsprechende Ergebnisse einer Faktenerhebung zu Infektionskrankheiten veröffentlichte die Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention am Mittwoch.Demnach wurden in den Jahren 2017 bis 2019 durchschnittlich 186.035 Ausbrüche von Infektionskrankheiten der Klassen 1 bis 3 gemeldet. Insgesamt gibt es 4 Klassen. Die Zahl ist nach Beginn der Corona-Pandemie um 46,6 Prozent durchschnittlich auf 99.409 Fälle im Zeitraum von 2020 bis 2022 gesunken.Im Falle der Infektionskrankheiten der Klasse 1 wurde im Jahr 2018 ein MERS-Fall gemeldet, 2019 und 2020 jeweils ein Botulismus-Fall. Darüber hinaus gab es keinen weiteren Ausbruch.Bei den Infektionskrankheiten der Klasse 3 war der Trend seit der Pandemie insgesamt rückläufig. Bei einzelnen Krankheiten kam es zwischenzeitlich aber zu einem Anstieg.Im Verlauf der Pandemie stieg die Zahl der für die Reaktion auf Infektionskrankheiten tätigen Personen drastisch an. Die Zahl kletterte verglichen mit 2019 um 75,1 Prozent auf 4.261 im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der für den Seuchenschutz zuständigen Beamten sowie Zuständigen für epidemiologische Untersuchungen legte verglichen mit 2019 deutlich zu.Die Untersuchung war die erste Faktenerhebung nach der Änderung der Durchführungsverordnung zum Gesetz zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten im Jahr 2020. Verglichen wurden die Vor-Corona-Zeit (2017 bis 2019) und die Zeit nach dem Pandemie-Ausbruch (2020 bis 2022).