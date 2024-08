Südkoreas Säbel-Team der Herren holt drittes Olympia-Gold in Serie

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Fechter haben im Mannschaftswettkampf der Männer im Säbelfechten die Goldmedaille gewonnen.Das Finale gegen Ungarn im Grand Palais am Mittwoch (Ortszeit) gewann die südkoreanische Mannschaft mit 45:41.Park Sang-won, Gu Bon-gil, Oh Sang-uk und Do Gyeong-bon holten für Südkorea das dritte Olympia-Gold in Folge in dieser Disziplin. Oh Sang-uk wurde damit zweifacher Olympia-Sieger. Er hatte am vergangenen Montag (Ortszeit) im Säbel-Männereinzel Gold gewonnen.Mit Stand Mittwoch Ortszeit in Paris hatte Südkorea sechs Goldmedaillen und jeweils drei Silber- und Bronzemedaillen gewonnen. In der Gesamtwertung liegt das Land auf Platz sechs.