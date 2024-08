Photo : YONHAP News

Nordkorea hat am Mittwoch erstmals bei Olympischen Spielen eine Medaille im Wasserspringen gewonnen.Jo Jin-mi und Kim Mi-rae holten im 10-Meter-Synchronspringen im Wassersportzentrum Saint-Denis mit 315,9 Punkten die Silbermedaille.Gold ging an Chen Yuxi und Quan Hongchan aus China (359,1 Punkte).Für Nordkorea war es die zweite Medaille bei den Sommerspielen in Paris. Am Dienstag hatten Ri Jong-sik und Kim Kum-yong im Tischtennis-Mixed ebenfalls Silber geholt.